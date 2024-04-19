Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

В ночь на 19 марта завершился регулярный сезон Национальной хоккейной лиги, по итогам которого сформировались пары первого раунда Кубка Стэнли.

Первый раунд Кубка Стэнли:

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»;

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз»;

«Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс»;

«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»;

«Флорида Пантерз» — «Тампа‑Бэй Лайтнинг»;

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас», который в финальной серии обыграл «Флориду». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4:1.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Также сборная России не сыграет на турнире сборных, организованном НХЛ, запланированном на 2025 год.

Ранее определился лучший снайпер регулярного сезона НХЛ среди россиян.