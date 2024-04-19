Российский хоккеист стал лучшим бомбардиром регулярного сезона НХЛ

Российский форвард Никикта Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В регулярном чемпионате сезона-2023/24 Кучеров забросил 44 шайбы и отдал 100 результативных передач. Он набрал 144 балла за результативность.

Второе место занял хоккеист «Колорадо» Натан Маккиннон, который набрал 140 баллов (51+89). Третью строчку занял Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». Он набрал 132 балла (32+100).

В ночь на 18 апреля в рамках матча регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своем льду «Торонто Мэйпл Лифс» и одержала победу со счетом 6:4. Кучеров записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Также сборная России не сыграет на турнире сборных, организованном НХЛ, запланированном на 2025 год.

Ранее НХЛ официально объявила о появлении нового клуба.