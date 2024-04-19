Экс-игрок «Спартака» заявил о снижении качества легионеров в КХЛ

Бывший нападающий московского «Спартака» Кирилл Князев высказался об увеличении лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В комментарии Legalbet он выразил мнение, что в связи с этим падает качество иностранных хоккеистов.

«В сложившейся ситуации качество легионеров в КХЛ падает. Нет смысла делать лимит в пять иностранцев. Это дополнительные места для наших русских ребят, у которых есть возможность себя проявить. Я не против пяти легионеров, я за качество! Сложно найти качественных иностранных хоккеистов, которые были бы сильнее российских игроков. В этом вся суть, а не три, пять, семь легионеров», — считает Князев.

По мнению эксперта, оптимальным вариантом лимита было бы три иностранных хоккеиста. При этом, считает Князев, клубы могли бы подписывать более качественных легионеров. Кроме того, он напомнил о политической ситуации, из-за которой не все качественные иностранцы готовы приезжать в Россию. На этом фоне, полагает специалист, лимит в три легионера был бы наиболее подходящим.

Решением Федерации хоккея России (ФХР) с сезона-2024/25 в КХЛ вернется лимит в пять легионеров. В минувшем сезоне клубы не могли заявлять более трех иностранцев на игру.

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