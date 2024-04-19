Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Спартака» заявил о снижении качества легионеров в КХЛ

Экс-хоккеист Князев считает, что в КХЛ падает качество легионеров на фоне лимита

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Спартака» Кирилл Князев высказался об увеличении лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В комментарии Legalbet он выразил мнение, что в связи с этим падает качество иностранных хоккеистов.

«В сложившейся ситуации качество легионеров в КХЛ падает. Нет смысла делать лимит в пять иностранцев. Это дополнительные места для наших русских ребят, у которых есть возможность себя проявить. Я не против пяти легионеров, я за качество! Сложно найти качественных иностранных хоккеистов, которые были бы сильнее российских игроков. В этом вся суть, а не три, пять, семь легионеров», — считает Князев.

По мнению эксперта, оптимальным вариантом лимита было бы три иностранных хоккеиста. При этом, считает Князев, клубы могли бы подписывать более качественных легионеров. Кроме того, он напомнил о политической ситуации, из-за которой не все качественные иностранцы готовы приезжать в Россию. На этом фоне, полагает специалист, лимит в три легионера был бы наиболее подходящим.

Решением Федерации хоккея России (ФХР) с сезона-2024/25 в КХЛ вернется лимит в пять легионеров. В минувшем сезоне клубы не могли заявлять более трех иностранцев на игру.

Ранее НХЛ официально объявила о появлении нового клуба.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами