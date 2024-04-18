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«Аталанта» Миранчука выбила «Ливерпуль» из Лиги Европы

«Аталанта» Миранчука по сумме двух матчей обыграла «Ливерпуль» в Лиге Европы

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Stefano Nicoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянская «Аталанта» вышла в полуфинал Лиги Европы УЕФА сезона-2023/24.

В ответном четвертьфинальном матче команда из Бергамо на своем поле уступила «Ливерпулю». Игра прошла на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» и завершилась минимальной победой британской команды со счетом 1:0. Единственный мяч на седьмой минуте игры забил египетский нападающий Мохамед Салах, реализовавший пенальти.

Первый матч, состоявшийся 11 апреля на «Энфилде», завершился разгромной победой бергамасков со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух игр со счетом 3:1 дальше прошла «Аталанта».

За выход в финал турнира итальянский клуб поборется с победителем пары «Марсель» — «Бенфика».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте сборная России провела товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0. Это была первая игра с европейской сборной после отстранения. В июне 2024 года запланирован товарищеский матч со сборной Белоруссии.

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