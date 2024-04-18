В ФШР заявили, что у россиянок не осталось шансов выиграть турнир претенденток

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал поражение Екатерины Лагно в 11-м туре турнира претенденток в Торонто от китаянки Тань Чжунъи, которое стало для россиянки первым на этих соревнованиях. В комментарии «Газете.Ru» он констатировал, что и у Лагно, и у ее соотечественницы Александры Горячкиной остались лишь теоретические шансы выиграть турнир.

«Китаянка провела отличную партию, очень жестко, очень энергично. Мне кажется, Катя даже не ожидала такого напора и давления, когда нужно много считать. И позиция была сложнейшая, и китаянка отлично играла. Катя первой ошиблась.

К сожалению, надо констатировать, что у наших девушек уже шансов никаких. Надо забыть об этом и в оставшихся партиях просто играть, желательно, победить в каждой. Понятно, что шансы на победу в турнире только теоретические, но нужно бороться за второе-третье места», — сказал Смагин.

После неудачи в партии с Тинцзе у Лагно осталось 5,5 балла. Столько же — у спортсменки из Индии, Хампи Конеру, с которой играет в настоящее время играет Горячкина, идущая с аналогичным количеством очков. Соперница Лагно в 12-м туре — китаянка Лэй Тинцзе, набравшая 7 очков.

Ранее в ФШР объяснили поражение Горячкиной от Вайшали на турнире претенденток.