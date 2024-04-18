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НХЛ официально объявила о появлении нового клуба

НХЛ официально объявила о создании нового клуба в Солт-Лейк-Сити

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USA TODAY Sports

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявила о создании нового клуба в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США), который начнет свое выступление с сезона-2024/25.

Владельцем команды станет корпорация Smith Entertainment Group, во главе которой стоят братья Смит, владеющие местной баскетбольной командой «Юта Джаз». Все игроки и драфт-пики «Аризоны Койотс», которая прекращает свое существование, становятся частью новообразованного клуба. В свою очередь, владелец «Аризоны» Алекс Меруэло получит от лиги пять лет для строительства новой арены, подходящей для проведения матчей НХЛ.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Также сборная России не сыграет на турнире сборных, организованном НХЛ, запланированном на 2025 год.

Ранее Александр Овечкин рассказал о том, как в раздевалке отпраздновал выход в плей-офф.

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