Джикию назвали проблемой для «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин оценил игру капитана «Спартака» Георгия Джикии против сине-бело-голубых в ответном матче полуфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ), а также оценил его перспективы. В комментарии Legalbet он объяснил, почему считает игрока проблемой для красно-белых.

«Не хочу обсуждать Джикию, но он не в тонусе. Сейчас он слабее того же Бабича. Для любого тренера, который будет в «Спартаке», Джикия будет проблемой. Тренер попытается создать атмосферу в команде, а Джикия отвечал за химию в коллективе, когда у него все было хорошо. Но Джикия не выиграет конкуренцию у Бабича, у него уже скорости нет», — считает Зазулин.

Говоря о действиях Джикии в матче с «Зенитом», эксперт выразил уверенность, что арбитр должен был назначать пенальти после того, как капитан москвичей, пытаясь выбить мяч, попал по ноге Вячеславу Караваеву. Зазулин заметил, что не впечатлен оборонительными действиями Георгия.

17 апреля «Зенит» на своем поле принимал «Спартак» в рамках ответного полуфинального матча Пути РПЛ в Кубке России. Встреча завершилась со счетом 0:0. «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ благодаря победе в первой игре со счетом 2:1. Теперь «Спартак» встретится с «Динамо» в полуфинале Пути регионов в Кубке России. Во второй игре померяются силами «Ростов» и «Балтика». «Зенит» сыграет в финале Пути РПЛ в Кубке России с ЦСКА.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Защитник в текущем сезоне сыграл всего в шести матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), проводя на поле в среднем по 72 минуты. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 2 сентября против «Краснодара» (0:2). В Кубке страны он не играл с 4 октября с матча против московского «Динамо».

Контракт Джикии с клубом истекает в июне 2024 года. В одном из недавних интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что его клиент не подпишет новый контракт, пока в команде работает главный тренер Гильермо Абаскаль. Испанский специалист был уволен 14 апреля.

Ранее новый тренер «Спартака» признался, что у него были разногласия с Абаскалем.