Овечкин рассказал о том, как в раздевалке отпраздновал выход в плей-офф

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин в интервью RMNB рассказал, что атмосфера в раздевалке после выхода в плей-офф Кубка Стэнли 2024 года была великолепной.

38-летний капитан «столичных» заявил, что в играх на вылет все будет иначе в сравнении с регулярным чемпионатом.

«В раздевалке было что-то потрясающее. Мы наслаждались этим процессом. Это было нечто особенное. Ради таких моментов мы и играем в хоккей. Хочется быть в такой атмосфере всегда, для этого мы и работаем. В плей-офф все будет по-другому. Это другой уровень, я очень взволнован», — заявил россиянин.

Овечкин вместе с «Вашингтоном» в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» 2:1 и стал участником плей-офф. Команда сыграет в первом раунде с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Александр Овечкин пообещал сделать «что-то особенное» в плей-офф Кубка Стэнли.