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Хоккеист Панарин заявил, что хочет забыть прошлое

Нападающий «Рейнджерс» Панарин: нам надо забыть про регулярный чемпионат

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Brad Penner-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью lohud заявил, что испытывает колоссальное давление в связи со стартом плей-офф Кубка Стэнли.

Россиянин заявил, что в первую очередь испытывает прессинг от самого себя.

«Чувствую себя хорошо, но впереди у нас самое важное время. Мне нужно забыть о регулярном чемпионате и быть эмоционально готовым к плей-офф. Ощущаю давление — мы должны выиграть Кубок Стэнли. Это не только личное, но и командное давление», — заявил Панарин.

В ночь на 16 апреля «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду принимал «Оттаву Сенаторз» и одержал разгромную победу со счетом 4:0, став победителем регулярного чемпионата. Панарин стал автором шайбы.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 82 матчах НХЛ, отметившись 49 заброшенными шайбами и 71 результативной передачей. Он с большим отрывом является лучшим бомбардиром «Рейнджерс». Гонку лучших бомбардиров НХЛ Панарин завершил на четвертом месте.

Ранее Александр Овечкин назвал ключевой фактор, который позволил «Вашингтону» выйти в плей-офф.

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