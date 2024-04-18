Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на игру с «Ливерпулем»

Российский полузащитник «Аталанты» из Бергамо Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе на ответную игру стадии 1/4 финала Лиги Европы УЕФА с «Ливерпулем».

Вместе с ним в основном составе выйдут Муссо, Джимсити, Хин, де Рон, Дзаппакоста, Колашинац, Эдерсон, Руджери, Компейнерс и Скамакка.

В стартовом составе мерсисайдского коллектива появятся Алиссон, Александр-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робинсон, Джонс, Мак Аллистер, Собослаи, Диас, Гакпо, Салах.

Игра между «Атлантой» и «Ливерпулем» пройдет на стадионе «Атлети д'Адзурри» в Бергамо и начнется в 22:00 по московскому времени. Первая игра, состоявшаяся 11 апреля на «Энфилде», завершилась разгромной победой бергамасков со счетом 3:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте сборная России провела товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0. Это была первая игра с европейской сборной после отстранения. В июне 2024 года запланирован товарищеский матч со сборной Белоруссии.

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