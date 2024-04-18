Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на игру с «Ливерпулем»

Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на игру с «Ливерпулем»

close
100%
IMAGO/Global Look Press

Российский полузащитник «Аталанты» из Бергамо Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе на ответную игру стадии 1/4 финала Лиги Европы УЕФА с «Ливерпулем».

Вместе с ним в основном составе выйдут Муссо, Джимсити, Хин, де Рон, Дзаппакоста, Колашинац, Эдерсон, Руджери, Компейнерс и Скамакка.

В стартовом составе мерсисайдского коллектива появятся Алиссон, Александр-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робинсон, Джонс, Мак Аллистер, Собослаи, Диас, Гакпо, Салах.

Игра между «Атлантой» и «Ливерпулем» пройдет на стадионе «Атлети д'Адзурри» в Бергамо и начнется в 22:00 по московскому времени. Первая игра, состоявшаяся 11 апреля на «Энфилде», завершилась разгромной победой бергамасков со счетом 3:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте сборная России провела товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0. Это была первая игра с европейской сборной после отстранения. В июне 2024 года запланирован товарищеский матч со сборной Белоруссии.

Ранее стало известно, кто подсказывал вратарю «Реала» в серии пенальти против «Ман Сити».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами