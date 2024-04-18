Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Директор Медийной лиги рассказал, как справлялся, узнав, что болен раком

Замдиректора ФНЛ Кортава: когда узнал о раке, не додумывал плохие вещи

close
100%
Из личного архива Дмитрия Кортавы

Заместитель департамента развития Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и операционный директор Медийной футбольной лиги (МФЛ) Дмитрий Кортава в большом интервью «Газете.Ru» рассказал, какие эмоции испытывал, когда узнал о том, что болен раком.

«Может, у меня так мозг просто работает, что у меня не было какого-то жесткого разброса мыслей. У меня в критических ситуациях получается, что я очень сильно собираюсь, и в меня ничего лишнего не втыкается. У меня отсутствует такая история, как меланхолия и мнительность, когда ты сам додумываешь для себя все плохие вещи. У меня так устроено, что, когда наступает критический момент, я в него погружаюсь и не боюсь. Пойти пробить пенальти, взять ответственность на себя в какой-то сложной игре… Да, ты внутри боишься, но делаешь. Так и тут было. Мне сказали диагноз, я пару раз прочитал, понял, что это что-то неприятное, ну и все… Ну, подрасстроился. Но ничего такого критичного не было. Мысль внутри прошла: ну окей, значит, надо побороть это. На следующий день меня перевели уже в другую больницу, туда, где я проходил лечение – в институт гематологии», — рассказал Кортава.

Бывшему футболисту был диагностирован рак крови, но после прохождения лечения наступила сначала стадия ремиссии, а по истечении еще пяти лет врачами было диагностировано выздоровление.

Ранее сообщалось, что более 60 человек из «Барселоны» и «ПСЖ» устроили стычку в подтрибунном помещении.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами