Директор Медийной лиги рассказал, как справлялся, узнав, что болен раком

Заместитель департамента развития Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и операционный директор Медийной футбольной лиги (МФЛ) Дмитрий Кортава в большом интервью «Газете.Ru» рассказал, какие эмоции испытывал, когда узнал о том, что болен раком.

«Может, у меня так мозг просто работает, что у меня не было какого-то жесткого разброса мыслей. У меня в критических ситуациях получается, что я очень сильно собираюсь, и в меня ничего лишнего не втыкается. У меня отсутствует такая история, как меланхолия и мнительность, когда ты сам додумываешь для себя все плохие вещи. У меня так устроено, что, когда наступает критический момент, я в него погружаюсь и не боюсь. Пойти пробить пенальти, взять ответственность на себя в какой-то сложной игре… Да, ты внутри боишься, но делаешь. Так и тут было. Мне сказали диагноз, я пару раз прочитал, понял, что это что-то неприятное, ну и все… Ну, подрасстроился. Но ничего такого критичного не было. Мысль внутри прошла: ну окей, значит, надо побороть это. На следующий день меня перевели уже в другую больницу, туда, где я проходил лечение – в институт гематологии», — рассказал Кортава.

Бывшему футболисту был диагностирован рак крови, но после прохождения лечения наступила сначала стадия ремиссии, а по истечении еще пяти лет врачами было диагностировано выздоровление.

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