«Металлург» обыграл «Локомотив» в первом матче финала Кубка Гагарина

В первом финальном матче серии Кубка Гагарина 2024 года магнитогорский «Металлург» одержал волевую победу над ярославским «Локомотивом».

Встреча прошла в Магнитогорске на «Арене Металлург» в присутствии 7 500 зрителей и завершилась победой команды Андрея Разина со счетом 2:1. Счет в игре в начале третьего периода открыл 22-летний нападающий «железнодорожников» Максим Березкин, ему ассистировали 26-летний Артур Каюмов и 25-летний Георгий Иванов.

На шестой минуте третьего периода счет сравнял 28-летний представитель Казахстана Никита Михайлис с передачи 27-летнего Александра Петунина. За полторы минуты до окончании основного времени игры Петунин установил окончательный счет игры, реализовав численное преимущество. Голевые передачи записали на свой счет 29-летний швед Робин Пресс и 25-летний Игорь Гераськин.

Вторая игра в серии пройдет в субботу, 20 апреля, в Магнитогорске. Стартовое вбрасывание состоится в 14:00 по московскому времени. После этого серия переедет в Ярославль, где 22 апреля пройдет третий матч.

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