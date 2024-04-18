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Стала известна главная задача Непомнящего на концовку турнира претендентов

Шахматист Смагин призвал Непомнящего исключить риск на турнире претендентов

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин назвал главную задачу Яна Непомнящего на оставшиеся партии на турнире претендентов. В комментарии «Газете.Ru» он подчеркнул, что как в ближайшей партии с индусом Рамешбабу Прагнанандхой, так и в последующих играх с американцами Хикару Накамурой и Фабиано Каруаной россиянину нужно исключить любой риск.

«Трудно сейчас прогнозировать, с кем лучше играть — с Праггой, который сейчас рационально играет, или с совершенно разобранным Каруаной. Думаю, Ян будет отталкиваться от результатов дебюта. Если позиция будет позволять играть, давить или даже «катать» равную игру, он это будет делать. Если же нет, у него вполне нормальное турнирное положение. Я понимаю, в голове надо держать, что будет сложно — но это и так было ясно. Так что Ян будет играть на пределе.

Думаю, партии с Каруаной и Накамурой не более сложны, чем сегодняшний тур. У Яна главная задача — ни в коем случае не проиграть. Вот этого допустить нельзя. Так я бы исключил на его месте любой риск», — заявил Смагин.

После 11 туров Непомнящий является единоличным лидером турнира претендентов, набрав семь очков. На полбалла от него отстают Хикару Накамура и Гукеш Доммараджу. В четверг, 18 апреля, Ян сыграет с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой, партия начнется в 21:30 по московскому времени.

Ранее в ФШР указали на ошибки Непомнящего в партии с Видитом.

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