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Пловчиха Ефимова высмеяла российских спортивных чиновников

Пловчиха Ефимова обвинила российских спортивных чиновников в лицемерии

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Global Look Press

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в интервью «Матч ТВ» высмеяла российских спортивных чиновников, обвинив их в лицемерном поведении.

По ее словам, российские атлеты далеко не первый год участвуют в международных соревнованиях под нейтральным флагом, однако чиновников это озаботило лишь сейчас.

«Команда бомжей, иноагенты... Видела, читала. Было смешно. Сколько лет мы выступаем не под флагом России? Но именно сейчас мы стали «бомжами». Тем более нужно ехать на Олимпиаду — объединять людей», — заявила Ефимова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Вячеслав Фетисов рассказал, что бы сделал с главой МОК Томасом Бахом при личной встрече.

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