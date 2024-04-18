Футболисток «Локомотива» обокрали на тренировке

Неизвестный совершил кражу из раздевалки женского «Локомотива» прямо по ходу тренировки, сообщает Telegram-канал «Мутко Против».

По информации источника, 17 апреля в полицию поступили заявления от четырех футболисток «железнодорожников» — Дарьи Головиной, Алены Бухаревой, Анны Берестовицкой и Валерии Шуваловой. Девушки сообщили, что у них пропали личные вещи из раздевалки во время тренировочного занятия, состоявшегося в период с 15:00 до 16:30 10 апреля 2024 года.

Тренировка проходила на «Сапсан Арене» в Черкизове. Помимо личных вещей, у футболисток были украдены наличные деньги и наушники.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте сборная России провела товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0. Это была первая игра с европейской сборной после отстранения. В июне 2024 года запланирован товарищеский матч со сборной Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба покинет «Локомотив».