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Российская гимнастка показала загар в майке на пляже

Российская гимнастка Гузенкова опубликовала фото в майке на пляже

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guzya_02/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская гимнастка Анастасия Гузенкова опубликовала в социальных сетях новое фото.

Спортсменка предстала перед подписчиками в белой майке на берегу моря, похваставшись ярким загаром.

В марте спортсменка объявила о завершении профессиональной карьеры. 21-летняя Гузенкова тренировалась под руководством Олимпийской чемпионки Сиднея-2000 Юлии Барсуковой и имеет звание мастера спорта международного класса. В ее активе пять золотых наград чемпионата России (два в командном первенстве и три в личном), а также золотая медаль этапа Кубка мира 2019 года в Ташкенте, где гимнастке удалось занять первое место в упражнении с лентой.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

12 октября 2022 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее фигуристка Алена Косторная показала милое фото с мужем.

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