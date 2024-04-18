Российская гимнастка показала загар в майке на пляже

Российская гимнастка Анастасия Гузенкова опубликовала в социальных сетях новое фото.

Спортсменка предстала перед подписчиками в белой майке на берегу моря, похваставшись ярким загаром.

В марте спортсменка объявила о завершении профессиональной карьеры. 21-летняя Гузенкова тренировалась под руководством Олимпийской чемпионки Сиднея-2000 Юлии Барсуковой и имеет звание мастера спорта международного класса. В ее активе пять золотых наград чемпионата России (два в командном первенстве и три в личном), а также золотая медаль этапа Кубка мира 2019 года в Ташкенте, где гимнастке удалось занять первое место в упражнении с лентой.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

12 октября 2022 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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