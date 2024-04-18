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Фигуристка Косторная показала милое фото с мужем

Фигуристка Косторная опубликовала новое фото с мужем

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Телеграм-канал Aliona Kostornaia

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная в своих социальных сетях опубликовала новое фото.

Спортсменка предстала перед подписчиками вместе со своим супругом, фигуристом Георгием Куницей.

«Всем любви и добра. Шлем вам сердечко!» — написала фигуристка.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры». На чемпионате России они заняли девятое место.

Ранее Александра Трусова рассказала, как переживала разрыв с Марком Кондратюком.

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