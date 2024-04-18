Смагин: в партии с Непомнящим Видит стал «насиловать» позицию

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался о партии Яна Непомнящего с индийцем Видитом Гуджрати в 11-м туре турнира претендентов, которую россиянин выиграл черными. В комментарии «Газете.Ru» Смагин констатировал, что в какой-то момент Видит не использовал преимущество и потерял контроль над игрой.

«Задача Яна и по дебюту, и по положению в турнире была в том, чтобы сыграть надежно, не проиграть. Он прекрасно понимал, что Видит будет до конца играть на победу, и был к этому готов. В какой-то момент позиция была равная, потом, возможно, Ян недооценил какую-то инициативу. Но, в принципе, все колебалось вокруг равенства.

В определенный момент партии Видит играл очень предприимчиво, перехватил инициативу. Но не смог найти усиление позиции и стал на месте ее возить. Выигрыша уже не было — скорее всего, ему надо было соглашаться на ничью, таких возможностей у него было много. Но, как говорят в шахматах, стал «насиловать» позицию и просто потерял контроль. А когда очнулся, понял, что надо спасаться, растерялся. Так часто бывает: давишь, победа близка, соперник защищается — а Ян отлично защищался, все время искал свои шансы. И Видит банально «поплыл», пропустил матовые угрозы и развалился в несколько ходов», — сказал Смагин.

После 11 туров Непомнящий является единоличным лидером турнира претендентов, набрав семь очков. На полбалла от него отстают Хикару Накамура и Гукеш Доммараджу. В четверг, 18 апреля, Ян сыграет с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой, партия начнется в 21:30 по московскому времени.

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