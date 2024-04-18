Тарасова о слетевших штанах Туктамышевой: неоригинально

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении фигуристки Елизаветы Туктамышевой в рамках шоу Этери Тутберидзе во Владивостоке. В комментарии Legalbet она сочла неоригинальной трансформацию костюма спортсменки – во время прыжка с Елизаветы упали штаны.

«Тут обычная трансформация костюма. Хорошо, что неожиданно сорвала штаны, внизу же у нее были шорты. Мне понравилось, но это не классно и не оригинально. Просто трансформация костюма, так делают многие», — считает Тарасова.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), которая позднее потеряла свое место из-за дисквалификации. Тем самым Туктамышева поднялась на ступень выше.

Ранее Туктамышева рассказала, кто ей нравится из российских фигуристок.