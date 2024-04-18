На Украине заявили, что местный футболист перейдет летом в европейский топ-клуб

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о перспективах полузащитника команды Георгия Судакова перейти в европейский топ-клуб этим летом. Его слова передает Evening Standard.

«В летнее трансферное окно есть большая вероятность, что Судаков перейдет в один из топ-клубов. У нас уже были контакты с некоторыми из них. Некоторые не ведут прямые переговоры с нами, но прощупывают почву перед летним окном.

Георгий несомненно перейдет в европейский топ-клуб этим летом. В понедельник я был на матче «Челси» и «Эвертона», и многие спрашивали меня о Судакове», — сказал Палкин.

21-летний полузащитник родился в Луганской области, прошел местную школу «Сокола» (Брянка), а также харьковского «Металлиста» и донецкого «Шахтера», за основу которого дебютировал в 2020 году. В текущем сезоне чемпионата Украины Судаков провел 17 матчей, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

С 2021 года Судаков вызывается в сборную Украины. На его счету один забитый мяч.

Ранее сообщалось, что Головин не сможет сыграть за «Монако» в этом сезоне.