Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что местный футболист перейдет летом в европейский топ-клуб

В «Шахтере» сообщили, что Судаков летом может перейти в европейский топ-клуб

close
100%
FCShakhtar/X (ранее Twitter)

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о перспективах полузащитника команды Георгия Судакова перейти в европейский топ-клуб этим летом. Его слова передает Evening Standard.

«В летнее трансферное окно есть большая вероятность, что Судаков перейдет в один из топ-клубов. У нас уже были контакты с некоторыми из них. Некоторые не ведут прямые переговоры с нами, но прощупывают почву перед летним окном.

Георгий несомненно перейдет в европейский топ-клуб этим летом. В понедельник я был на матче «Челси» и «Эвертона», и многие спрашивали меня о Судакове», — сказал Палкин.

21-летний полузащитник родился в Луганской области, прошел местную школу «Сокола» (Брянка), а также харьковского «Металлиста» и донецкого «Шахтера», за основу которого дебютировал в 2020 году. В текущем сезоне чемпионата Украины Судаков провел 17 матчей, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

С 2021 года Судаков вызывается в сборную Украины. На его счету один забитый мяч.

Ранее сообщалось, что Головин не сможет сыграть за «Монако» в этом сезоне.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами