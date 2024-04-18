Назван существенный минус тренера Карпина

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Карпин — хороший, интересный тренер. Своей работой в «Ростове» он это показал. Но у Карпина есть один существенный минус — отсутствие трофеев. А это важный критерий для тренера в наше время. Потенциальные работодатели всегда смотрят на то, что и как выиграл тренер», — сказал Булыкин.

Карпин работает в «Ростове» с 2017 года. В июле 2021 года он возглавил сборную России. Изначально тренер планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России в 2022 году он снова стал совмещать две должности.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» под его руководством набрал 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Также ростовчане вышли в полуфинал Пути регионов в Кубке России, где сыграют с «Балтикой».

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