Головин не сможет сыграть за «Монако» в этом сезоне

Полузащитник сборной России и французского »Монако» Александр Головин может пропустить остаток этого сезона из-за полученной травмы лодыжки. Об этом сообщает L'Équipe.

В статье назвали потерю Головина «тяжелым ударом» для Монако. Как утверждает источник, 27-летний российский плеймейкер на тренировке повредил лодыжку и получил растяжение связок, поэтому он должен соблюдать пятинедельный период отдыха.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 25 матчей, забив шесть мячей и сделав пять результативных передач. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

Головин с 2015 года вызывается в сборную России. 21 марта в товарищеском матче против сборной Сербии он вывел команду с капитанской повязкой. Подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу со счетом 4:0. Головин результативными действиями не отметился.

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