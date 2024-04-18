Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более 60 человек из «Барселоны» и «ПСЖ» устроили стычку в подтрибунном помещении

Представители «Барселоны» и «ПСЖ» устроили потасовку после матча ЛЧ

close
100%
Albert Gea/REUTERS

После ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Пари-Сен Жермен» и «Барселоной» произошла массовая потасовка с участием представителей обеих команд. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как утверждает источник, некоторые игроки французской команды резко высказывались в адрес соперника. Так, Килиан Мбаппе уже в подтрибунном помещении сказал на испанском: «Это футбол, и говорить нужно на поле». Игроки «Барселоны» восприняли это на свой счет. Из-за этого некоторые футболисты сине-гранатовых отправились в сторону француза. Вскоре началась стычка, в которой были крики, толчки и взаимные оскорбления. В потасовке приняли участие более 60 человек: игроки, тренеры, ассистенты и охрана.

16 апреля «ПСЖ» разгромил во втором матче «Барселону» со счетом 4:1 (первый матч – 3:2 в пользу испанцев) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Действующим обладателем титула является «Ман Сити». В прошлогоднем финале подопечные Пепа Гвардиолы обыграли миланский «Интер».

Ранее определились полуфинальные пары Лиги чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами