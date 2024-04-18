Более 60 человек из «Барселоны» и «ПСЖ» устроили стычку в подтрибунном помещении

После ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Пари-Сен Жермен» и «Барселоной» произошла массовая потасовка с участием представителей обеих команд. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как утверждает источник, некоторые игроки французской команды резко высказывались в адрес соперника. Так, Килиан Мбаппе уже в подтрибунном помещении сказал на испанском: «Это футбол, и говорить нужно на поле». Игроки «Барселоны» восприняли это на свой счет. Из-за этого некоторые футболисты сине-гранатовых отправились в сторону француза. Вскоре началась стычка, в которой были крики, толчки и взаимные оскорбления. В потасовке приняли участие более 60 человек: игроки, тренеры, ассистенты и охрана.

16 апреля «ПСЖ» разгромил во втором матче «Барселону» со счетом 4:1 (первый матч – 3:2 в пользу испанцев) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Действующим обладателем титула является «Ман Сити». В прошлогоднем финале подопечные Пепа Гвардиолы обыграли миланский «Интер».

Ранее определились полуфинальные пары Лиги чемпионов.