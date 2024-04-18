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Российский тренер заявил, что «Рейнджерс» порвет команду Овечкина

Тренер Канарейкин: «Рейнджерс» могут порвать «Вашингтон» Овечкина в плей-офф

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Бывший главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился мнением о будущем противостоянии «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает LiveResult.

«Я думаю, что да, «Рейнджерс» могут порвать просто «Вашингтон». Пройти «рейнджеров» будет очень сложно. Команда на ходу, поэтому серия будет суперсложная для «Вашингтона», — сказал Канарейкин.

Овечкин вместе с «Вашингтоном» в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» 2:1 и стал участником плей-офф. Российский нападающий стал автором первой заброшенной шайбы. Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. За команду выступают нападающий Артемий Панарин и вратарь Игорь Шестеркин. Форвард входит в топ-5 лучших бомбардиров сезона, оформив 49+71.

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