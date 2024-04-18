Тренер «Динамо» назвал две вещи, которых ему не хватает в России

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка признался, что скучает по двум чешским вещам в России. Его слова передает Sport24.

«Чего чешского не хватает мне в России? Не такой простой вопрос. Мне не хватает в России хорошего чешского пива и кальяна», — сказал Личка.

Личка возглавил «Динамо» в июне 2023 года. Предыдущим местом работы чешского специалиста был «Оренбург». Он выводил команду из Первой лиги в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

17 апреля «Динамо» обыграло «Оренбург» в полуфинальном матче Пути регионов в Кубке России со счетом 4:2. В составе москвичей отличились Федор Смолов, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Хорхе Карраскаль. В следующем раунде бело-голубые сыграют со «Спартаком».

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо», набрав 38 очков, идет на третьем месте в турнирной таблице. На пять очков больше имеет в своем активе идущий вторым «Краснодар». Лидирует по-прежнему петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 47 очков.

Ранее президент клуба РПЛ признался, что ему стыдно выходить на улицу.