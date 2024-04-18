Аршавин: Нино и Эракович «хавали» Соболева, когда тот получал мяч

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил игру «Зенита» и «Спартака» в матче Кубка России. Его слова передает «Матч ТВ».

«В целом обе команды вышли играть по схеме 4–3–3. «Спартак» страховался, поэтому поставил на флаги Хлусевича и Денисова. Получалось так, что когда Соболев получал мяч, его, так сказать, «хавали» Нино и Эракович, продавливали, не за что было зацепиться в первом тайме. Только в концовке Соболев два раза пробил неплохо с лета», — сказал Аршавин.

17 апреля «Зенит» на своем поле принимал «Спартак» в рамках ответного полуфинального матча Пути РПЛ в Кубке России. Встреча завершилась со счетом 0:0. «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ благодаря победе в первой игре со счетом 2:1. Теперь «Спартак» встретится с «Динамо» в полуфинале Пути регионов в Кубке России. Во второй игре померяются силами «Ростов» и «Балтика». «Зенит» сыграет в финале Пути РПЛ в Кубке России с ЦСКА.

Действующим обладателем титула является ЦСКА. В прошлогоднем финале москвичи в серии пенальти обыграли «Краснодар».

Ранее президент клуба РПЛ признался, что ему стыдно выходить на улицу.