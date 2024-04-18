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Президент клуба РПЛ признался, что ему стыдно выходить на улицу

Президент «Урала» Иванов: мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал игроков команды за последний матч против «Ростова». Его слова передает «Матч ТВ».

«Мы плохо играли с «Ростовом», ничего хорошего не показали. Перед своими болельщиками мы не имеем права так играть. Мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно. Если бы мы действительно хорошо играли и уступили, это одно дело. Люди приходят смотреть на своих любимых футболистов, а футболистам начихать на этих людей. Ребятам надо исправляться, мне лично стыдно перед нашими болельщиками за нашу вчерашнюю игру», — сказал Иванов.

17 апреля «Урал» уступил «Ростову» со счетом 1:3 в полуфинальном матче Пути регионов в Кубке России. Гильерме Шеттине открыл счет уже на 10-й минуте, а затем ростовчане трижды во втором тайме поразили ворота екатеринбуржцев (Комаров, Терентьев, Комличенко).

В следующем раунде «Ростов» сыграет с «Балтикой», а «Урал» завершил свое выступление в Кубке России.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Урал», набрав 23 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице. Команда идет в зоне стыковых матчей, от зоны вылета подопечных Виктора Гончаренко отделяют всего три очка.

Ранее «Зенит» назвали самым слабым за последние годы.

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