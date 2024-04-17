«Бавария» обыграла «Арсенал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» обыграла лондонский «Арсенал» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче забил Йозуа Киммих. Ему удалось отличиться на 63-й минуте.

Первая встреча между командами завершилась со счетом 2:2. Счет в матче был открыл на 12-й минуте. Отличился Букайо Сака. Через шесть минут Серж Гнабри восстановил равновесие. В середине первого тайма Салиба в собственной штрафной сфолил на Сане, и судья указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти реализовал Гарри Кейн. За 14 минут до окончания основного времени Леандро Троссард снова сделал счет ничейным.

«Бавария» является шестикратным обладателям трофея. «Арсенал» ни разу не становился победителем Лиги чемпионов / Кубка европейских чемпионов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Юрген Клопп допустил завершение тренерской карьеры.