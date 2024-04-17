Футбольные правила хотят изменить из-за вратарей

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может изменить наказание для вратарей, которые затягивают время, передает ESPN.

Сейчас назначается свободный удар, если вратарь удерживает мяч в руках более шести секунд. Судьи почти не применяют санкции к игрокам за это нарушение из-за того, что считают наказание слишком строгим.

Теперь предлагается разрешить голкиперу держать мяч в руках восемь секунд. Арбитр начнет отсчитывать время, когда голкипер зафиксирует мяч. Последние три секунды арбитр будет отсчитывать время с поднятой рукой. В первый раз арбитр устно предупредит голкипера. Если вратарь во второй раз не введет по истечении срока мяч в игру, судья назначит угловой удар или аут на одной линии с точкой пенальти.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте сборная России провела товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0. Это была первая игра с европейской сборной после отстранения. В июне 2024 года запланирован товарищеский матч со сборной Белоруссии.

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