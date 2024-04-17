Нападающий «Динамо» Смолов заявил, что он всегда играет плохо

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов заявил, что он плохо сыграл в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России против «Оренбурга», передает Sport24.

«Хорошо сыграл и забил гол? Не, я плохо сыграл. Почему? Не знаю. Я всегда плохо играю», — сказал Смолов.

Встреча, которая прошла в Оренбурге, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Динамо».

В составе бело-голубых точными ударами отметились Федор Смолов, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин Денис Макаров и Хорхе Карраскаль. За «Оренбург» отличились Мохаммад Горбан и Хорди Томпсон.

Действующим обладателем титула является ЦСКА. В прошлогоднем финале москвичи в серии пенальти обыграли «Краснодар». «Спартак» выигрывал трофей в сезоне-2021/22. Тогда красно-белые в финале оказались сильнее «Динамо».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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