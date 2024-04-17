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«Спартак» назвали обыкновенным середняком

Экс-футболист «Кубани» Селин: «Спартак» типа чемпион, но обыкновенный середняк

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший футболист краснодарской «Кубани» Алексей Селин назвал московский «Спартак» середняком, передает «Евро-Футбол.Ру».

«У всех есть ожидания, что «Спартак» типа чемпион. Но ты смотришь его игру и понимаешь, что сейчас это обыкновенный середняк. В «Спартаке» никто из игроков не развивается», — сказал Селин.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Возглавляет турнирную таблицу петербургский «Зенит», набрав 47 очков.

Ранее был назван тренер, который вернет «Спартак» на прежний уровень.

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Футбол. Чемпионат России
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