«Спартак» назвали обыкновенным середняком

Бывший футболист краснодарской «Кубани» Алексей Селин назвал московский «Спартак» середняком, передает «Евро-Футбол.Ру».

«У всех есть ожидания, что «Спартак» типа чемпион. Но ты смотришь его игру и понимаешь, что сейчас это обыкновенный середняк. В «Спартаке» никто из игроков не развивается», — сказал Селин.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Возглавляет турнирную таблицу петербургский «Зенит», набрав 47 очков.

Ранее был назван тренер, который вернет «Спартак» на прежний уровень.