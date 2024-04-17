С фигуристки Туктамышевой слетели штаны во время выступления

Во время выступления в шоу Этери Тутберидзе во Владивостоке с российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой слетели штаны.

Туктамышева не растерялась и полностью сняла их с себя. Под штанами у Туктамышевой были черные шорты.

Фигуристка отреагировала на этот эпизод в своих соцсетях.

«Самое эффектное переодевание в вашей жизни», — написала она.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), которая позднее потеряла свое место из-за дисквалификации. Тем самым Туктамышева поднялась на ступень выше.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, как бы она отнеслась к решению Туктамышевой возобновить карьеру.