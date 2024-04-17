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Назван тренер, который вернет «Спартак» на прежний уровень

Тренер Гунько: Карпин вернет «Спартак» на прежний уровень

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Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/fckhimki

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько заявил, что Валерий Карпин вернет команду на прежний уровень, передает «РБ Спорт».

«На мой взгляд, человек, который может вывести «Спартак» на прежний уровень, это Карпин. Он поменялся с того времени, когда возглавлял команду, прогрессировал», — сказал Гунько.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.

Сейчас Карпин тренирует «Ростов» и национальную сборную России.

Ранее в «Ростове» опровергли договоренность Карпина со «Спартаком».

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