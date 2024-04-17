Дзюба покинет «Локомотив»

Московский «Локомотив» не планирует продлевать контракт с форвардом команды Артемом Дзюбой. Об этом передает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Также команду покинет тренер Валерий Климов, который входит в штаб Михаила Галактионова. У Дзюбы состоялся тяжелый разговор с Галактионовым. В руководстве «Локомотива» есть общее видение, что Дзюба должен покинуть команду предстоящим летом.

Отмечается, что Климов уходит из «Локомотива» из-за разногласий по Дзюбе.

Для автоматического продления контракта красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с казанским «Рубином».

Ранее в московской «Родине» заявили, что к ним может присоединиться Криштиану Роналду.