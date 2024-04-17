В «Ростове» выступили против перехода Карпина в «Спартак»

Лучший бомбардир «Ростова» в текущем чемпионате России Егор Голенков заявил, что не хочет ухода из команды главного тренера Валерия Карпина в московский «Спартак», передает «Матч ТВ».

«Конечно, я хотел, чтобы Валерий Георгиевич продолжил работу в «Ростове». Мне приятно работать под его руководством», — сказал Голенков.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности стал Владимир Слишкович. Босниец ранее работал в местном «Зриньски». Он говорит на русском, а его жена является уроженкой Санкт-Петербурга.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошлом туре команда уступила занимающему последнее место «Сочи» 0:1.

17 апреля петербургский «Зенит» примет «Спартак» в рамках ответного полуфинального матча Пути РПЛ в Кубке России. Первая встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.

Ранее Андрей Ещенко заявил о разногласиях в «Спартаке».