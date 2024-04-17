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Экс-игрок «Зенита» верит в победу «Спартака» над петербуржцами

Широков считает, что «Спартак» может обыграть «Зенит» в Кубке России

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Роман Широков поделился ожиданиями от исхода матча Кубка России между петербуржцами и «Спартаком». Его слова передает «Чемпионат».

«Спартак» может пройти «Зенит»? Почему нет? Им же нужно выиграть со счетом 1:0. А в серии пенальти уже непонятно, что будет. «Спартак» может и 2:0 выиграть. В первом тайме первого матча они переигрывали «Зенит». Почему бы не сделать это в Питере? Вполне могут.

В таком матче может быть все что угодно. Если бы в первой игре «Зенит» выиграл 3:0, шансов было бы минимум. Забей «Спартак» на последней минуте — победа 1:0», — сказал Широков.

17 апреля «Зенит» примет «Спартак» в рамках ответного полуфинального матча Пути РПЛ в Кубке России. Начало матча в 19:30 по московскому времени. После первой встречи ведут петербуржцы 2:1.

В финал Пути РПЛ в Кубке России уже вышел ЦСКА. Москвичи обыграли «Балтику» со счетом 3:0 по итогам двух матчей.

Действующим обладателем титула является ЦСКА. В прошлогоднем финале москвичи в серии пенальти обыграли «Краснодар». «Спартак» выигрывал трофей в сезрне-2021/22. Тогда красно-белые в финале оказались сильнее «Динамо».

Ранее Ещенко заявил о разногласиях в «Спартаке».

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