Известный бразильский футболист возобновил карьеру в 58 лет

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио теперь будет выступать за «Америку» — клуб из Рио-де-Жанейро. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Официально зарегистрирован. Я готов помочь моей дорогой «Америке» в неcкольких матчах, а также, конечно, воплотить в жизнь свою мечту и разделить поле с сыном», — написал Ромарио.

Стоит отметить, что 58-летний Ромарио является президентом «Америки». Клуб выступает во втором дивизионе чемпионата штата Рио-де-Жанейро.

Нападающий во время своей карьеры выступал за ПСВ, «Барселону», «Фламенго», «Валенсию». После допингового скандала 15 апреля 2008 года Ромарио официально объявил о завершении спортивной карьеры.

Ромарио трижды становился чемпионом Нидерландов и дважды чемпионом Испании с «Барселоной».

В составе сборной Бразилии нападающий выиграл чемпионат мира в 1994 году, Кубок Америки в 1989 и 1997 году, а также серебро Олимпийских игр в 1988 году.

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