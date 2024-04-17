Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Известный бразильский футболист возобновил карьеру в 58 лет

Бразилец Ромарио подписал контракт с клубом в 58 лет и возобновит карьеру

close
100%
Silvia Izquierdo/AP

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио теперь будет выступать за «Америку» — клуб из Рио-де-Жанейро. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Официально зарегистрирован. Я готов помочь моей дорогой «Америке» в неcкольких матчах, а также, конечно, воплотить в жизнь свою мечту и разделить поле с сыном», — написал Ромарио.

Стоит отметить, что 58-летний Ромарио является президентом «Америки». Клуб выступает во втором дивизионе чемпионата штата Рио-де-Жанейро.

Нападающий во время своей карьеры выступал за ПСВ, «Барселону», «Фламенго», «Валенсию». После допингового скандала 15 апреля 2008 года Ромарио официально объявил о завершении спортивной карьеры.

Ромарио трижды становился чемпионом Нидерландов и дважды чемпионом Испании с «Барселоной».

В составе сборной Бразилии нападающий выиграл чемпионат мира в 1994 году, Кубок Америки в 1989 и 1997 году, а также серебро Олимпийских игр в 1988 году.

Ранее Аршавин выбрал лучший матч в своей карьере.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами