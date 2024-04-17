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«Ничего крутого нет»: мать Овечкина о результативности сына в НХЛ

Мать Овечкина об успехах сына: Карбери — молодчик, и Сашка молодец, как всегда

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Kyle Ross/Reuters

Татьяна Овечкина, мама российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, высказалась о результативности сына в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона. Ее слова передает ТАСС.

«Выиграла команда, мальчишки — молодцы, я рада за них. Они сумели здорово настроиться на оставшиеся игры. Весь чемпионат получился интересным, я рада за команду, за молодого тренера Cпенсера Карбери, он — молодчик. И Сашка молодец, как всегда.

Круто, что 31 шайба? Да что там крутого, ничего крутого нет», — сказала Татьяна Овечкина.

В ночь с 16 на 17 апреля «Вашингтон Кэпиталз» в рамках последнего матча регулярного чемпионата НХЛ встречался с «Филадельфией Флайерз» и одержал победу со счетом 2:1. Овечкин стал автором первой шайбы. Это позволило «столичным» выйти в плей-офф турнира.

В первом раунде плей-офф турнира «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступают Артемий Панарин и Игорь Шестеркин.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи.

Ранее Буре выбрал самого крутого хоккеиста в истории, не упомянув Овечкина.

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