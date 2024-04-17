Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок сборной России рассказал, кто выиграет Кубок России в этом сезоне

Булыкин заявил, что у «Спартака» мало шансов против «Зенита»

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на выход в следующий раунд Кубка России. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«У «Спартака» мало шансов против «Зенита». Учитывая формат, «Зенит» вряд ли допустит осечку. Думаю, Санкт-Петербург выиграет Кубок», — сказал Булыкин.

17 апреля «Зенит» примет «Спартак» в рамках ответного полуфинального матча Пути РПЛ в Кубке России. Начало матча в 19:30 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.

В финал Пути РПЛ в Кубке России уже вышел ЦСКА. Москвичи обыграли «Балтику» со счетом 3:0 по итогам двух матчей.

В полуфиналах Пути регионов в Кубке России 17 апреля сыграют «Оренбург» и «Динамо», а также «Урал» и «Ростов».

Действующим обладателем титула является ЦСКА. В прошлогоднем финале москвичи в серии пенальти обыграли «Краснодар». «Спартак» выигрывал трофей в сезрне-2021/22. Тогда красно-белые в финале оказались сильнее «Динамо».

Ранее президент ЦСКА Гинер выступил с заявлением после выхода команды в финал Кубка.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами