Экс-игрок сборной России рассказал, кто выиграет Кубок России в этом сезоне

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на выход в следующий раунд Кубка России. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«У «Спартака» мало шансов против «Зенита». Учитывая формат, «Зенит» вряд ли допустит осечку. Думаю, Санкт-Петербург выиграет Кубок», — сказал Булыкин.

17 апреля «Зенит» примет «Спартак» в рамках ответного полуфинального матча Пути РПЛ в Кубке России. Начало матча в 19:30 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.

В финал Пути РПЛ в Кубке России уже вышел ЦСКА. Москвичи обыграли «Балтику» со счетом 3:0 по итогам двух матчей.

В полуфиналах Пути регионов в Кубке России 17 апреля сыграют «Оренбург» и «Динамо», а также «Урал» и «Ростов».

Действующим обладателем титула является ЦСКА. В прошлогоднем финале москвичи в серии пенальти обыграли «Краснодар». «Спартак» выигрывал трофей в сезрне-2021/22. Тогда красно-белые в финале оказались сильнее «Динамо».

Ранее президент ЦСКА Гинер выступил с заявлением после выхода команды в финал Кубка.