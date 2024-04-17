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Американский фигурист рассказал о владении русским языком

Американский фигурист Малинин признался, что дома общается с семьей на русском

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Eric Bolte-USA TODAY Sports/Reuters

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин признался, что ему сложно дается чтение и письмо на русском языке. Его слова передает Sports.

«На каком языке проще читать — на русском или английском? На английском. По-русски я тоже смогу прочесть, но это займет больше времени. Конечно, я обойдусь без гугл-переводчика, но пару раз зависну. Поэтому, наверное, нельзя сказать, что я свободно владею русским языком. Я говорю и понимаю, но с чтением и письмом дело обстоит куда хуже. Дома мы тоже общаемся только по-русски. И я ходил в русскоязычный детский сад», — сказал Малинин.

Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале (Канада) в 2024 году. По результатам двух программ он набрал 333,76 балла и установил мировой рекорд. Второе место на ЧМ завоевал японец Юма Кагияма. У него 309,65 балла. Тройку призеров замкнул представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (284,39 балла).

Во время своего выступления на чемпионате Малинин сделал шесть четверных прыжков. До него исполнить четверной аксель не удавалось ни одному фигуристу в мире.

Всю свою жизнь Малинин рос и тренировался в США.

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