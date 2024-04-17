Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский боец UFC Царукян рассказал, что хотел сделать с провоцировавшим его фанатом

Российский боец UFC Царукян заявил, что хотел сломать фанату палец перед боем

close
100%
Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Reuters

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян рассказал подробности инцидента с фанатом перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 300. Его слова передает РБК.

«Кто-то из болельщиков показал мне средний палец. Я увидел его боковым зрением и захотел схватить и сломать этот палец по дороге к октагону. Я его шуганул, замахнулся, чтобы он убежал. Даже удара не было как такового.

Я думаю, это никак не повлияло, а наоборот — подбодрило, подняло пульс. Такой мини-бой перед самим боем», — сказал Царукян.

На турнире в Лас-Вегасе Царукян ударил фаната во время своего выхода в октагон. Поединок между россиянином и бразильцем Чарльзом Оливейрой завершился победой Армана раздельным решением судей.

27-летний Царукян одержал 22 победы в 25 боях. Он продлил победную серию до четырех поединков. 3 декабря россиянин одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. Дебютный бой в UFC Царукян провел против Ислама Махачева в 2019 году и потерпел поражение.

Ранее Царукян поднялся на первое место в легком весе рейтинга UFC.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами