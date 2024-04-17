Российский боец UFC Царукян рассказал, что хотел сделать с провоцировавшим его фанатом

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян рассказал подробности инцидента с фанатом перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 300. Его слова передает РБК.

«Кто-то из болельщиков показал мне средний палец. Я увидел его боковым зрением и захотел схватить и сломать этот палец по дороге к октагону. Я его шуганул, замахнулся, чтобы он убежал. Даже удара не было как такового.

Я думаю, это никак не повлияло, а наоборот — подбодрило, подняло пульс. Такой мини-бой перед самим боем», — сказал Царукян.

На турнире в Лас-Вегасе Царукян ударил фаната во время своего выхода в октагон. Поединок между россиянином и бразильцем Чарльзом Оливейрой завершился победой Армана раздельным решением судей.

27-летний Царукян одержал 22 победы в 25 боях. Он продлил победную серию до четырех поединков. 3 декабря россиянин одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. Дебютный бой в UFC Царукян провел против Ислама Махачева в 2019 году и потерпел поражение.

Ранее Царукян поднялся на первое место в легком весе рейтинга UFC.