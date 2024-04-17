В Италии объяснили, почему Миранчук снова потерял место в старте

Итальянский журналист издания La Gazzetta dello Sport Андреа Элефант объяснил отсутствие российского полузащитника Алексея Миранчука в стартовом составе «Аталанты» в последних матчах. Его слова передает Metaratings.

«Возможно, Миранчук выйдет в стартовом составе против «Ливерпуля», но вряд ли. Я больше верю в Скамакку и Де Кетеларе.

Почему он потерял место в основе? Мне кажется, у этих двух других футболистов дела идут хорошо», — сказал Элефант.

В текущем сезоне Миранчук провел за команду 31 матч во всех турнирах, забив четыре мяча и оформив 11 результативных передач. В чемпионате Италии россиянин оформил 3+5. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Тен Копмейнерс (11+4).

После 31 тура Серии А «Аталанта», набрав 51 очко, занимает шестое место в турнирной таблице. Это дает команде право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне. Лидировать продолжает миланский «Интер». У команды 83 набранных очка.

18 апреля «Аталанта» проведет ответный матч Лиги Европы против «Ливерпуля». Предыдущий завершился победой итальянцев 3:0.

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