Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Италии объяснили, почему Миранчук снова потерял место в старте

В Италии считают, что Скамакка и Де Кетеларе играют лучше Миранчука

close
100%
Stefano Nicoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянский журналист издания La Gazzetta dello Sport Андреа Элефант объяснил отсутствие российского полузащитника Алексея Миранчука в стартовом составе «Аталанты» в последних матчах. Его слова передает Metaratings.

«Возможно, Миранчук выйдет в стартовом составе против «Ливерпуля», но вряд ли. Я больше верю в Скамакку и Де Кетеларе.

Почему он потерял место в основе? Мне кажется, у этих двух других футболистов дела идут хорошо», — сказал Элефант.

В текущем сезоне Миранчук провел за команду 31 матч во всех турнирах, забив четыре мяча и оформив 11 результативных передач. В чемпионате Италии россиянин оформил 3+5. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Тен Копмейнерс (11+4).

После 31 тура Серии А «Аталанта», набрав 51 очко, занимает шестое место в турнирной таблице. Это дает команде право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне. Лидировать продолжает миланский «Интер». У команды 83 набранных очка.

18 апреля «Аталанта» проведет ответный матч Лиги Европы против «Ливерпуля». Предыдущий завершился победой итальянцев 3:0.

Ранее стало известно, почему Дзюба хочет сбежать в Китай.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами