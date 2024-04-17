Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»

Недавно завершился поединок регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между командами «Филадельфия Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Последние одержали победу.

Уже в начале игры «Кэпиталз» вышли вперед со счетом 1:0 благодаря голу Александра Овечкина. Этот гол стал для капитана «Вашингтона» 31-м в текущем сезоне и 853-м в его карьере в НХЛ.

Во втором периоде «Филадельфия» сумела отыграться благодаря усилиям Джонсона.

Хозяевам требовалась победа в основное время, в то время как гостям был бы достаточен успех после овертайма. Даже одно набранное очко приближало «Вашингтон» к попаданию в плей-офф.

Поэтому в третьем периоде столичная команда действовала осторожно, а на 18-й минуте Оши Ти Джей забросил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счет матча 2:1. «Филадельфия Флайерз» вынуждена была рисковать даже при ничейном результате, чтобы предотвратить набор очков противника.

Но в итоге «Вашингтон» одержал победу и завоевал путевку в плей-офф НХЛ.

До этого был назван ключевой фактор в финальной серии Кубка Гагарина.

Ранее американский фигурист персонально поддержал Овечкина.