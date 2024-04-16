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«Боруссия» обыграла «Атлетико» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

«Боруссия» переиграла мадридский «Атлетико» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

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Wolfgang Rattay/Reuters

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» оказалась сильнее мадридского «Атлетико».

Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в присутствии 81 365 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:2. На 34-й минуте счет в матче открыл Юлиан Брандт, которому ассистировал Матс Хуммельс. Спустя пять минут удвоил преимущество своей команды Йен Матсен, отличившийся с передачи Марселя Забитцера.

Во втором тайме первый мяч в свои ворота отправил Матс Хуммельс, следом отличился Анхель Корреа, сделавший счет 2:2. На 71-й минуте Никлас Фюллькруг вновь вывел свою команду вперед, а спустя три минуты окончательный счет установил Марсель Забитцер.

Первая игра, прошедшая между этими командами в Мадриде 10 апреля, завершилась победой «матрасников» со счетом 2:1. Таким образом, с общим счетом 5:4 дальше прошел немецкий клуб.

В полуфинале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» сыграет «ПСЖ». В своем четвертьфинале парижане оказались сильнее «Барселоны».

Ранее сообщалось, что фанаты «Барселоны» перепутали автобусы и забросали петардами своих же игроков.

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