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Легенда «Спартака» Титов вернулся в футбол

Экс-форвард «Спартака» Титов будет выступать в Медиалиге за «Народную команду»

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Александр Ступников/Global Look Press

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Егор Титов подписал контракт с «Народной командой», выступающей в Медиалиге. Об этом сообщила пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

47-летний форвард будет выступать за команду под девятым номером. Дебютным матчем для Титова в «Народной команде» станет игра против белорусского DMedia, которая пройдет в субботу, 20 апреля, на Национальном стадионе в Минске.

«Народная команда» — клуб, основанный активными фанатами столичного «Спартака», выступающий в Медиалиге с 2023 года. Лучшим достижением красно-белых является выход в четвертьфинал четвертого сезона турнира.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте сборная России провела товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0. Это была первая игра с европейской сборной после отстранения. В июне 2024 года запланирован товарищеский матч со сборной Белоруссии.

Ранее стала известна главная интрига матча «Зенит» — «Спартак».

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