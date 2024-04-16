Стали известны составы ЦСКА и «Балтики» на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и калининградской «Балтики» на ответный полуфинальный матч Кубка России Пути Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА: Тороп, Гайч, Зделар, Роша, Мойзес, Агапов, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Мусаев,

«Балтика»: Бориско, Осипов, Кузьмин, Фернандес, Капленко, Андраде, Рыбчинский, Алекс Фернандес, Радмановац, Аванесян, Лазарев.

Игра ЦСКА — «Балтика» пройдет 16 апреля на столичном стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

В турнирной таблице чемпионата России «Балтика» идет на 13-м месте, набрав 20 очков. ЦСКА с активом в 37 баллов располагается на четвертой позиции. В следующем туре «Балтика» сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а «Ахмат» померится силами с московским ЦСКА.

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