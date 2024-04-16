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«Каждый игрок может взорваться»: Черышев о матче «Сити» — «Реал» в Лиге чемпионов

Дмитрий Черышев: буду болеть за «Реал» в противостоянии с «Сити»

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Violeta Santos Moura/Reuters

Бывший нападающий испанского «Спортинга» и сборной России, а ныне главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев заявил, что будет болеть за мадридский «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Слова специалиста приводит ODDS.ru.

«Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» — великие команды и равные. В любой момент абсолютно каждый игрок может взорваться и удивить соперника скоростными данными, неординарной техникой или голевым чутьем. Хотя в домашних условиях «Манчестер Сити» имеет небольшое преимущество. Но однозначно буду болеть за «Реал Мадрид», — сказал Черышев.

Также специалист признался, что его удивило большое количество пропущенных голов в первой встрече между «Реалом» и «Манчестер Сити», которая прошла на поле «королевского клуба». Оба коллектива пропустили по три мяча, и матч завершился боевой ничьей — 3:3.

«Результат в ответной встрече наверняка будет другим, не таким голевым, как в Мадриде», — заявил Черышев.

Ответный матч состоится на поле «Манчестер Сити» в среду, 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

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