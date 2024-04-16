Рыбакина рассказала, как изменилась ее жизнь после победы на Уимблдоне

Выступающая за Казахстан теннисистка Елена Рыбакина рассказала о притоке спонсоров после победы на Уимблдоне. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Жизнь изменилась не только после Уимблдона, но и за весь последующий год, когда я выиграла много турниров и поднялась в топ-10. Но цели остались те же. Конечно, меня больше узнают, но со временем я к этому привыкла и стараюсь, как и прежде, фокусироваться на матчах.

Внимания, конечно, больше, но не скажу, что изменилось очень многое. Да, спонсоры стали более заинтересованы — в том году заключила пару контрактов», — сказала Рыбакина.

В 2022 году Рыбакина в отсутствии российских теннисистов выиграла Уимблдон в одиночном разряде. В финале она победила представительницу Туниса Онс Жабер.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Рыбакина, набрав 5848 очков, занимает четвертое место. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 835 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8045 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7205 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 11-я (3113 очков).

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