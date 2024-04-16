Фигуристка Трусова раскрыла причину расставания с Кондратюком

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о расставании с Марком Кондратюком, выступающим в одиночном катании.

«С Марком расстались мы давно. Расстались по его инициативе», — сказала Трусова в интервью «Okko спорт».

О том, что спортсмены состоят в отношениях, стало известно весной 2022 года после того, как они начали выкладывать совместные фотографии из отпуска. Фигуристы тренируются у одного специалиста — Светланы Соколовской.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Ее слезы попали на видео, которое разлетелось в соцсетях.

Также в активе Трусовой бронза чемпионата мира 2021 года и серебро чемпионата Европы 2022 года.

17 февраля Марк Кондратюк стал вторым на Спартакиаде в Тюмени. Он проиграл победителю, Евгению Семененко, 6,68 балла. Бронзовая медаль досталась Владиславу Дикиджи, уступившему 20,92 балла.

Кондратюк является бронзовым призером Олимпийских игр в командном турнире (2022).

Ранее российские фигуристы обратились к ISU с просьбой.