«Самый неудачный брак «Спартака» с главным тренером»: экс-игрок «Анжи» об Абаскале

Бывший нападающий «Терека» и «Анжи» Шамиль Лахиялов считает, что Гильермо Абаскаля быстро забудут после ухода из «Спартака». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Самое ожидаемое событие в российском футболе за последний месяц или за чуть больше. Думаю, это был самый неудачный брак «Спартака» с главным тренером. Абаскаль – один из тех иностранных специалистов, которые не оставили никакого наследия после себя. Наверняка уже завтра-послезавтра забудут, что был такой тренер у «Спартака». Очень интересно, кто станет новым главным тренером, назначат ли Ивича в «Спартак», — сказал Лахиялов.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял московский клуб с начала сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Исполняющим обязанности на ближайший матч Кубка России с «Зенитом» станет Владимир Слишкович, который ранее работал в тренерском штабе Абаскаля.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в пяти матчах.

Ранее лишь один игрок «Спартака» высказался в адрес Абаскаля после его отставки.